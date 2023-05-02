Zuhal Topal'la Yemekteyiz Enes Bey kimdir? 2 Mayıs günü yarışan Enes Sevgi kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ikinci gün yarışmacısı Enes Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Enes Bey kimdir? Enes Sevgi kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Enes Bey kimdir? Enes Sevgi kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (1-5 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ENES BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 2. gün yarışmacısı Enes Sevgi oldu. Enes Bey 2 Mayıs 2023 Salı günü yani haftanın ikinci günü yarışacaktır. Enes Bey henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Enes Bey 22 yaşında ve aslen Siirtli'dir. Bekar olan Enes Bey 7 yıllık aşçılık yapıyor.