Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre kimdir? 9 Aralık Yemekteyiz 'Emre Karabağlı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5-9 Aralık arası yarışmacılarından olan Emre Bey (Emre Karabağlı) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre Bey kimdir? 9 Aralık Yemekteyiz 'Emre Karabağlı' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Emre Karabağlı kimdir? Emre Karabağlı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sevda Hanım

2. gün yarışmacısı : Eylem Hanım

3. gün yarışmacısı : Hakan Bey

4. gün yarışmacısı : Gülbahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Emre Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMRE KARABAĞLI KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Emre Bey (Emre Karabağlı) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Emre Karabağlı 1989 doğumlu ve 33 yaşındadır. Aslen Sivaslı olan Emre Karabağlı alaylı aşçıdır. İngiltere'de 4 yıl restoranda çalışan Emre Bey şuanda aşçılık yapmamaktadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Emre Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 9 Aralık Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.