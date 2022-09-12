Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre Bey kimdir? 12 Eylül Yemekteyiz 'Emre Can İrkilmez' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 12 Eylül - 16 Eylül arası yarışmacılarından olan Emre Bey (Emre Can İrkilmez) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre Bey kimdir? 12 Eylül Yemekteyiz 'Emre Can İrkilmez' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emre Can İrkilmez Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Emre Bey kimdir? Emre Can İrkilmez kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (12-16 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMRE CANİRKİLMEZ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12-16 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Emre Bey (Emre Can İrkilmez) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Emre Can İrkilmez 30 yaşında ve saha satış sorumlusudur. Kozmetik firmasında çalışan Emre Bey yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 4 kardeşi olan Emre Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 12 Eylül Pazartesi günü yarışacak. Haftanın ilk yarışmacısıdır.