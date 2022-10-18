Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emrah Bey kimdir? 20 Ekim Yemekteyiz 'Emrah Şerbetçi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Emrah Bey (Emrah Şerbetçi) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emrah Bey kimdir? 20 Ekim Yemekteyiz 'Emrah Şerbetçi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...