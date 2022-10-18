Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emrah Bey kimdir? 20 Ekim Yemekteyiz 'Emrah Şerbetçi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Emrah Bey (Emrah Şerbetçi) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emrah Bey kimdir? 20 Ekim Yemekteyiz 'Emrah Şerbetçi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emrah Şerbetçi Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Emrah Şerbetçi kimdir? Emrah Şerbetçi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (17-21 EKİM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım
2. gün yarışmacısı : Emir Bey
3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım
4. gün yarışmacısı : Emrah Bey
5. gün yarışmacısı : Serap Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMRAH ŞERBETÇİ KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17-21 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Emrah Bey (Emrah Şerbetçi) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Emrah Şerbetçi Mersin'de doğup büyümüştür ve aslen Bitlisli'dir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Emrah Bey'in mesleği operasyon müdürüdür. Emrah Şerbetçi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20 Ekim Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.