Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emir Turan kimdir? 18 Ekim Yemekteyiz 'Emir Turan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Emir Bey (Emir Turan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emir Bey kimdir? 18 Ekim Yemekteyiz 'Emir Turan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...