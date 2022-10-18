Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emir Turan kimdir? 18 Ekim Yemekteyiz 'Emir Turan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 17 Ekim - 21 Ekim arası yarışmacılarından olan Emir Bey (Emir Turan) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emir Bey kimdir? 18 Ekim Yemekteyiz 'Emir Turan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emir Turan Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Emir Turan kimdir? Emir Turan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (17-21 EKİM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Ayfer Hanım
2. gün yarışmacısı : Emir Bey
3. gün yarışmacısı : Işıl Hanım
4. gün yarışmacısı : Emrah Bey
5. gün yarışmacısı : Serap Hanım
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİR TURAN KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17-21 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Emir Bey (Emir Turan) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Emir Turan 2000 doğumlu ve 22 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Emir Bey'in sebze yemeklerini yemediği biliniyor. Emir Turan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 18 Ekim Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.