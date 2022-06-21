Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emine Hanım kimdir? 20 Haziran Yemekteyiz 'Emine Seçme' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emine Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Emine Hanım kimdir? Emine Seçme kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (20-24 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

4. gün yarışmacısı : Baran Bey

5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EMİNE HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20-24 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Emine Hanım (Emine Seçme) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Emine Hanım 45 yaşında ve aslen Orduludur. Eşi Samsunlu olan Emine Hanım 2000 yılında evlenmiştir. Bir oğlu ve bir kızı bulunan Emine Hanım, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Emine Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 20 Haziran Pazartesi günü yarışmıştır. Yarıştığı gün 4 yarışmacıdan toplam 21 puan almıştır.

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