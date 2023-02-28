Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif kimdir? 2 Mart Yemekteyiz 'Elif Şen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 27 Şubat - 3 Mart arası yarışmacılarından olan Elif Hanım (Elif Şen) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? 2 Mart Yemekteyiz 'Elif Şen' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Elif kimdir? Elif Şen kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (27 ŞUBAT - 3 MART 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey

2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım

3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım

4. gün yarışmacısı : Elif Hanım

5. gün yarışmacısı : Şaban Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Şubat - 3 Mart yeni hafta yarışmacılarından birisi Elif Hanım (Elif Şen) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Elif Hanım Samsun'da yaşamaktadır. Elif Hanım'ın mesleği makyözdür. Bayan kuaförü olan Elif Hanım hijyene çok önem vermektedir ve iddialı bir yarışmacıdır. Elif Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Mart Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.