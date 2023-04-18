Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? 19 Nisan günü yarışan Elif Uyanık Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Elif Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? Elif Uyanık Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Elif Hanım kimdir? Elif Uyanık Gül kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (17-21 NİSAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : İlknur Hanım

2. gün yarışmacısı : Hasret Hanım

3. gün yarışmacısı : Elif Hanım

4. gün yarışmacısı : Mikail Bey

5. gün yarışmacısı : Hüseyin Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki 3. gün yarışmacısı Elif Uyanık Gül oldu. Elif Hanım 19 Nisan 2023 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü yarışacaktır. Elif Hanım yarışmacılardan henüz kaç puan aldı bilinmiyor. Puanlar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Elif Hanım aslen Samsunlu'dur. 28 yaşında olan Elif Hanım 6 yıllık evlidir.