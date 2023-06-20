Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ege Bey kimdir? 21 Haziran günü yarışan Ege Öner kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Ege Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ege Bey kimdir? Ege Öner kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ege Bey kimdir? Ege Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (19-23 HAZİRAN 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Arezoo Hanım

2. gün yarışmacısı : İpek Hanım

3. gün yarışmacısı : Ege Bey

4. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

5. gün yarışmacısı : Aslı Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EGE BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Ege Öner oldu. Ege Bey 21 Haziran 2023 Çarşamba günü yani haftanın 3. günü yarışacaktır. Ege Bey henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Yarışma günü geldiğinde aldığı puanı yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Ege Bey 37 yaşında ve bekardır. Ege Bey Bilgisayar mühendisidir.