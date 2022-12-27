Zuhal Topal'la Yemekteyiz Efe kimdir? 29 Aralık Yemekteyiz 'Efe Sevinç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26-30 Aralık arası yarışmacılarından olan Efe Bey (Efe Sevinç) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Efe Bey kimdir? 29 Aralık Yemekteyiz 'Efe Sevinç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Efe Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Efe Sevinç kimdir? Efe Sevinç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Hava Hanım

4. gün yarışmacısı : Efe Bey

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EFE BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Efe Bey (Efe Sevinç) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Efe Sevinç 38 yaşındadır. Aslen Iğdırlı olan Efe Bey İstanbul'da yaşamaktadır. Kebap ustası olan Efe Bey 4 çocuk babasıdır. 27 yıldır mutfakta çalışan ve şuanda kebapçıda çalışan Efe Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 29 Aralık Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.