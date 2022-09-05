Zuhal Topal'la Yemekteyiz Efe Bey kimdir? 6 Eylül Salı Yemekteyiz 'Efe Sevinç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 5 Eylül - 9 Eylül arası yarışmacılarından olan Efe Bey (Efe Sevinç) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Efe Sevinç Bey kimdir? 6 Eylül Yemekteyiz 'Efe Sevinç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Efe Sevinç Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Efe Bey kimdir? Efe Sevinç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (5-9 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Begüm Hanım

2. gün yarışmacısı : Efe Bey

3. gün yarışmacısı : Seda Hanım

4. gün yarışmacısı : Selcan Hanım

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EFE SEVİNÇ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5-9 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Efe Bey(Efe Sevinç) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Efe Sevinç 38 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Efe Sevinç Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 6 Eylül Salı günü yarışmacısıdır. Yani 2. gün yarışmacısı olan Efe Bey yarın programda konuklarını ağırlayacak. Efe Sevinç aslen Iğdırlı'dır.