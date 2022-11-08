Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda kimdir? 7 Kasım Yemekteyiz 'Eda Topaloğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 7-11 Kasım arası yarışmacılarından olan Eda Hanım (Eda Topaloğlu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Hanım kimdir? 7 Kasım Yemekteyiz 'Eda Topaloğlu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Topaloğlu Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Eda Topaloğlu kimdir? Eda Topaloğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (7-11 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Eda Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşen Hanım

3. gün yarışmacısı : Gencer Bey

4. gün yarışmacısı : Mine Hanım

5. gün yarışmacısı : İsminar Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EDA TOPALOĞLU KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7-11 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Eda Hanım (Eda Topaloğlu) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Eda Topaloğlu 1998 doğumludur ve 24 yaşındadır. 3 yıllık evli olan Eda Hanım'ın bir oğlu vardır. Bursa'da yaşıyor. Yarışmaya Bursa'dan katılan Eda Topaloğlu Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 7 Kasım Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır.