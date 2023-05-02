Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Hanım kimdir? 3 Mayıs günü yarışan Ebru Kozan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de üçüncü gün yarışmacısı Ebru Hanım oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Hanım kimdir? Ebru Kozan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Hanım kimdir? Ebru Kozan kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (1-5 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım

2. gün yarışmacısı : Enes Bey

3. gün yarışmacısı : Ebru Hanım

4. gün yarışmacısı : İrem Hanım

5. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ EBRU HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki üçüncü gün yarışmacısı Ebru Kozan oldu. Ebru Hanım 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü yarışacaktır. Ebru Hanım henüz yarışmadığı için toplam kaç puan aldı bilinmiyor. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre solist olan Ebru Hanım 29 yaşında ve bekardır.