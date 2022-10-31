Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir? 31 Ekim Yemekteyiz 'Duygu Çıtak' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 31 Ekim - 4 Kasım arası yarışmacılarından olan Duygu Hanım (Duygu Çıtak) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Hanım kimdir? 31 Ekim Yemekteyiz 'Duygu Çıtak' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Çıtak Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Duygu Çıtak kimdir? Duygu Çıtak kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (31 EKİM - 4 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Nagihan Hanım

4. gün yarışmacısı : Hazel Hanım

5. gün yarışmacısı : Necip Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU ÇITAK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ekim - 4 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Duygu Hanım (Duygu Çıtak) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Duygu Çıtak 2001 doğumlu ve 21 yaşındadır. Duygu Hanım aslen Çorumlu'dur. Gastronomi öğrencisi olan Duygu Çıtak Gastronomi bölümü 3. sınıf öğrencisidir, özel bir üniversitede okumaktadır. Duygu Çıtak Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 31 Ekim Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır.