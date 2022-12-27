Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kimdir? 27 Aralık Yemekteyiz 'Duygu Çıtak' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 26-30 Aralık arası yarışmacılarından olan Duygu Hanım (Duygu Çıtak) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Çıtak Hanım kimdir? 27 Aralık Yemekteyiz 'Duygu Çıtak' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Duygu Çıtak kimdir? Duygu Çıtak kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (26-30 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Hava Hanım

4. gün yarışmacısı : Efe Bey

5. gün yarışmacısı : Özkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU ÇITAK KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26-30 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Duygu Hanım (Duygu Çıtak) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Duygu Çıtak 2001 doğumlu ve 21 yaşındadır. Duygu Hanım aslen Çorumlu'dur. Gastronomi öğrencisi olan Duygu Çıtak Gastronomi bölümü 3. sınıf öğrencisidir, özel bir üniversitede okumaktadır. Duygu Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Aralık Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.