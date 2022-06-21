Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Hanım kimdir? 21 Haziran Yemekteyiz 'Duygu Kaplan' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Duygu Hanım kimdir? Duygu Kaplankimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (20-24 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

4. gün yarışmacısı : Baran Bey

5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20-24 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Duygu Hanım (Duygu Kaplan) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Duygu Hanım 27 yaşında ve aslen Yozgatlıdır. Instagram hesabından paylaşımlar yapan Duygu Hanım yarışmaya İstanbul Maltepe'den katılıyor. Duygu Kaplan, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 21 Haziran Salı günü yarışmacısıdır. Duygu Hanım önceden restoran işinde çalıştığını belirtmişti.

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