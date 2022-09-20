Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilara kimdir? 23 Eylül Yemekteyiz 'Dilara Terzi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19 Eylül - 23 Eylül arası yarışmacılarından olan Dilara Hanım (Dilara Terzi) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilara Hanım kimdir? 23 Eylül Yemekteyiz 'Dilara Terzi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilara Terzi Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Dilara Hanım kimdir? Dilara Terzi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 EYLÜL 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLARA TERZİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Eylül yeni hafta yarışmacılarından birisi Dilara Hanım (Dilara Terzi) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Dilara Terzi diyetisyen ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Dilara Terzi gastronomi bölümü mezunudur ve çift anadal yapmıştır. Dilara Terzi Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Eylül Cuma günü yarışacak. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.