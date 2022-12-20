Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kimdir? 19 Aralık Yemekteyiz 'Derya Gökben' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 19-23 Aralık arası yarışmacılarından olan Derya Hanım (Derya Gökben) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım kimdir? 19 Aralık Yemekteyiz 'Derya Gökben' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Derya Gökben kimdir? Derya Gökben kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (19-23 ARALIK 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA GÖKBEN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19-23 Aralık yeni hafta yarışmacılarından birisi Derya Hanım (Derya Gökben) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Derya Gökben 1975 doğumludur ve 47 yaşındadır. 27 yıllık evli olan Derya Hanım 2 çocuk annesidir. Aslen Ordulu olan Derya Gökben İnfluencer'dır. Derya Hanım'ın eşi müteahhittir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Derya Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 19 Aralık Pazartesi günü yarışacaktır. Haftanın 1. gün yarışmacısıdır. 19 Aralık'ta yarışan Derya Hanım yarışmacılardan toplam 25 puan almıştır.