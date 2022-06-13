Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım kimdir? 15 Haziran Yemekteyiz 'Derya Öktem' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Derya Hanım kimdir? Derya Öktem kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (13-17 HAZİRAN 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : İdil Hanım

2. gün yarışmacısı : Esma Hanım

3. gün yarışmacısı : Derya Hanım

4. gün yarışmacısı : İsmet Bey

5. gün yarışmacısı : Ahmet Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Derya Hanım (Derya Öktem) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Derya Hanım 44 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Derya Hanım aslen Trabzonludur. Yemekteyiz'de bu haftanın 3. gün yarışmacısı olan Derya Hanım 15 Haziran Çarşamba günü yarışacaktır.

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