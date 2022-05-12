Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım kimdir? Yemekteyiz 'Derya Küçükkızılkaya' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Derya Hanım kimdir? Derya Küçükkızılkaya kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA KÜÇÜKKIZILKAYA KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Mayıs yeni hafta yarışmacılarından birisi Derya Hanım (Derya Küçükkızılkaya) oldu.

Bu hafta Salı günü yarışan yarışmacı Derya Küçükkızılkaya oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan Derya Küçükkızılkaya evli ve 43 yaşındadır. 24 yaşında bir kızı vardır. Aslen Bulgaristan göçmeni olan Derya Hanım, salı günü yarışmacılardan toplam 28 puan aldı. Bu haftanın en yüksek puanlarından birisini alan Derya Hanım haftanın birincisi olacak mı Cuma günü belli olacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 MAYIS 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

- Selim Bey

- Selin Hanım

- İrem Hanım

- Şevki Bey

- Derya Hanım

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