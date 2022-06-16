Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ne oldu, kim diskalifiye oldu? 16 Haziran 2022 Yemekteyiz Esma Hanım neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de ne oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de neden 3 yarışmacı var? Yemekteyiz 4. yarışmacı nerede? Yemekteyiz'de diğer yarışmacı neden yok, elendi mi, programdan mı ayrıldı? Ayrıntılar sizlerle...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE NE OLDU? ESMA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün (16 Haziran Perşembe 2022) Esma Hanım, yemeğin soğanlı olduğu için yemeyeceğini belirtti. Bunun ardından Zuhal Hanım yarışmacıya yemeği tatması gerektiğini, yarışma kuralları gereği tadım yapması gerektiğini belirtti. Ardından Zuhal Hanım yarışmacıya (Esma Hanım) 'a sinirlendi. Sonrasında Esma Hanım programı terk etti ve diskalifiye oldu.

Zuhal Topal'ın açıklamasına göre Esma Hanım bugün yarışmadan ayrıldı, diskalifiye oldu. Esma Hanımın verdiği puanlar geçersiz olacak. 3 yarışmacı + Zuhal Hanım'ın puanı geçerli olacak. Zuhal Topal'ın açıklamasına göre Esma Hanım daha önceden de (Pazartesi ve Salı günü) uyarılmıştı. Bugünkü olaylardan sonra diskalifiye olduğu açıklandı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ESMA HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13-17 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Esma Hanım (Esma Ateş) oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Esma Hanım 30 yaşındadır. Aslen annesi Adanalı ve babası Vanlı olan yarışmacı bu hafta 2. gün yarışacaktır. Yani Esma Hanım bu hafta 14 Haziran Salı günü yarışacaktır. Daha önceden televizyonda bazı programlarda da yer almıştır. Terazi burcu olan Esma Hanım'ın güzellik ve bakım merkezi bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem