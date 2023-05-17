Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Bey kimdir? 19 Mayıs günü yarışan Davut Savaşçi kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Davut Bey oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Bey kimdir? Davut Savaşçi kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Bey kimdir? Davut Bey kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (15-19 MAYIS 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yasemin Hanım

2. gün yarışmacısı : Neslihan Hanım

3. gün yarışmacısı : Semra Hanım

4. gün yarışmacısı : Erman Bey

5. gün yarışmacısı : Davut Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DAVUT BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Davut Savaşçi oldu. Davut Bey 19 Mayıs 2023 Cuma günü yani haftanın 5. günü, haftanın son günü yarışacaktır. Davut Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Yarıştığı gün puanını yazacağız.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Davut Bey 32 yaşındadır. Davut Bey Mardin'de sabun ve turşu satışı yapmaktadır.