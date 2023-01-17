Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kimdir? 18 Ocak Yemekteyiz 'Çiğdem Yıldız' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 16-20 Ocak arası yarışmacılarından olan Çiğdem Hanım (Çiğdem Yıldız) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem Hanım kimdir? 18 Ocak Yemekteyiz 'Çiğdem Yıldız' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Çiğdem Yıldız kimdir? Çiğdem Yıldız kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (16-20 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Funda Hanım

2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım

4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım

5. gün yarışmacısı : İlker Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16-20 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Çiğdem Hanım (Çiğdem Yıldız) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Çiğdem Yıldız aslen Kastamonulu'dur. 2,5 aylık evli olan Çiğdem Hanım eğitimli aşçıdır. Çiğdem Hanım 1987 doğumlu ve 35 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Çiğdem Hanım'ın 8 yaşında bir oğlu vardır. Eşinin kebapçı dükkanı bulunan Çiğdem Hanım şuanda çalışmıyor. Çiğdem Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 18 Ocak Çarşamba günü yarışacaktır. Haftanın 3. gün yarışmacısıdır.