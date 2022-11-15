Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceyda kimdir? 15 Kasım Yemekteyiz 'Ceyda Çalapkulu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 14-18 Kasım arası yarışmacılarından olan Ceyda Hanım (Ceyda Çalapkulu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceyda Hanım kimdir? 15 Kasım Yemekteyiz 'Ceyda Çalapkulu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceyda Çalapkulu Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ceyda Çalapkulu kimdir? Ceyda Çalapkulu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (14-18KASIM 2022)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:
1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım
2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım
3. gün yarışmacısı : Erdal Bey
4. gün yarışmacısı : Betül Hanım
5. gün yarışmacısı : Serkan Bey
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CEYDA ÇALAPKULU KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14-18 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Ceyda Hanım (Ceyda Çalapkulu) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ceyda Çalapkulu 2000 doğumludur ve 22 yaşındadır. Ceyda Çalapkulu aslen Siirtli'dir. İstanbul'da okuyan Ceyda Çalapkulu Mimarlık bölümü öğrencisidir. Ceyda Çalapkulu Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Kasım Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.