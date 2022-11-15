Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceyda kimdir? 15 Kasım Yemekteyiz 'Ceyda Çalapkulu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 14-18 Kasım arası yarışmacılarından olan Ceyda Hanım (Ceyda Çalapkulu) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceyda Hanım kimdir? 15 Kasım Yemekteyiz 'Ceyda Çalapkulu' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...