Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceren kimdir? 19 Ocak Yemekteyiz 'Ceren Evinç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 16-20 Ocak arası yarışmacılarından olan Ceren Hanım (Ceren Evinç) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceren Hanım kimdir? 19 Ocak Yemekteyiz 'Ceren Evinç' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ceren Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Ceren Evinç kimdir? Ceren Evinç kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (16-20 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Funda Hanım

2. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

3. gün yarışmacısı : Çiğdem Hanım

4. gün yarışmacısı : Ceren Hanım

5. gün yarışmacısı : İlker Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CEREN HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16-20 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Ceren Hanım (Ceren Evinç) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ceren Evinç aslen Ankaralı'dır. 3 yıldır Bodrum'da yaşayan Ceren Hanım bekardır ve mesleği aşçıdır. Bodrumda bir balık restoranında çalışmaktadır. İtalyan mutfağına ilgili olan ve birçok çeşit meze yaptığını belirten Ceren Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 19 Ocak Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.