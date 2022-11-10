Zuhal Topal'la Yemekteyiz canlı izle! 10 Kasım Perşembe 2022 Yemekteyiz canlı izleme linki! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm canlı izle!

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı son dönemde gündemde olmaya devam ediyor. Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Zuhal Topal ile Yemekteyiz canlı izle! 26 Eylül Yemekteyiz canlı izleme linki! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm canlı izle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm izle! Yemekteyiz ne zaman? TV8 Yemekteyiz canlı izle! TV8 canlı izle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz izle!

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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 yeni sezonda 29 Ağustos günü yayın hayatına başlayan Zuhal Topal ile Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 10 KASIM YARIŞMACISI KİM?

10 Kasım Perşembe bugün yarışmacılar Mine Hanım'ın evine konuk oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.