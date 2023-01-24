Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can kimdir? 27 Ocak Yemekteyiz 'Can Ekelik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 23-27 Ocak arası yarışmacılarından olan Can Bey (Can Ekelik) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey kimdir? 27 Ocak Yemekteyiz 'Can Ekelik' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Can Ekelik kimdir? Can Ekelik kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (23-27 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23-27 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Can Bey (Can Ekelik) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Can Ekelik satış ve pazarlama ile ilgilenmektedir. Takı ticareti yapan Can Bey İstanbul Maltepe'de oturuyor. Yemek konusunda bilgili olan Can Bey baba tarafından Niğdeli anne tarafından ise Sivaslı'dır. İstanbul'da yaşayan Can Bey Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 27 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.