Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cahide kimdir? 3 Ocak Yemekteyiz 'Cahide Demir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 2-6 Ocak arası yarışmacılarından olan Cahide Hanım (Cahide Demir) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cahide Hanım kimdir? 3 Ocak Yemekteyiz 'Cahide Demir' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cahide Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Cahide Demir kimdir? Cahide Demir kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (2-6 OCAK 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Hamit Bey

2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım

3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım

5. gün yarışmacısı : Murat Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAHİDE HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2-6 Ocak yeni hafta yarışmacılarından birisi Cahide Hanım (Cahide Demir) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Cahide Demir aslen Ardahanlı'dır ve bekardır. Cahide Hanım İstanbul Beykoz'da ikamet etmektedir ve İş Sağlığı Güvenliği okumaktadır. Cahide Hanım Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Ocak Salı günü yarışacaktır. Haftanın 2. gün yarışmacısıdır.