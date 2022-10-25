Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu kimdir? 28 Ekim Yemekteyiz 'Burcu Kayadibi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 24 Ekim - 28 Ekim arası yarışmacılarından olan Burcu Hanım (Burcu Kayadibi) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu Hanım kimdir? 28 Ekim Yemekteyiz 'Burcu Kayadibi' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu Kayadibi Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Burcu Kayadibi kimdir? Burcu Kayadibi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (24-28 EKİM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Selda Hanım

2. gün yarışmacısı : Mustafa Bey

3. gün yarışmacısı : Gülender Hanım

4. gün yarışmacısı : Güray Bey

5. gün yarışmacısı : Burcu Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURCU KAYADİBİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24-28 Ekim yeni hafta yarışmacılarından birisi Burcu Hanım (Burcu Kayadibi) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Burcu Kayadibi aslen Ispartalı'dır. Burcu Kayadibi felsefe ve biyolog mezunudur. Üniversite mezunu olan Burcu Kayadibi'nin babası aşçıdır. Burcu Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 28 Ekim Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.