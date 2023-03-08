Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak Bey kimdir? 10 Mart günü yarışan Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de beşinci gün yarışmacısı Burak Çelik oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak Bey kimdir? Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burak Bey kimdir? Burak Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (6-10 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURAK BEY KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki beşinci gün yarışmacısı Burak Çelik oldu. Burak Bey 10 Mart 2023 Cumagünü yani haftanın 5. günü yarışacaktır. Burak Bey henüz yarışmadığı için kaç puan aldığı bilinmiyor. Burak Çelik haftanın son gün yani 5. günü yarışmacısıdır.