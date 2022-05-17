Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 17 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 17 Mayıs Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 17 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (17 Mayıs Salı) Sevdanur Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Sevdanur Hanım'ın evine konuk olacak. Sevdanur Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ömer Bey

2. gün yarışmacısı : Sevdanur Hanım

3. gün yarışmacısı : Damla Hanım

4. gün yarışmacısı : Hande Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Enes Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

17 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Ömer Bey'in Sevdanur Hanım'a puanı : -

- Damla Hanım'ın Sevdanur Hanım'a puanı : -

Hande Hanım'ın Sevdanur Hanım'a puanı : -

- Harun Bey'in Sevdanur Hanım'a puanı : -

Sevdanur Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

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