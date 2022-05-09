Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 9 Mayıs Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim 30 puanla Dilan Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 9 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (9 Mayıs Pazartesi) Şevki Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Şevki Bey'in evine konuk olacak. Şevki Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

9 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

- Selim Bey'in Şevki Bey'e puanı : 2 puan

2 puan - İrem Hanım'ın Şevki Bey'e puanı : 1 puan

1 puan - Derya Hanım'ın Şevki Bey'e puanı : 4 puan

4 puan - Selin Hanım'ın Şevki Bey'e puanı : 1 puan

Şevki Bey'in toplam puanı : Yarışmacılardan aldığı toplam puan 8 puandır.

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