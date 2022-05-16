Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! 16 Mayıs Pazartesi puanları nasıl, kim kaç puan? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 16 Mayıs Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Derya Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (16 Mayıs Pazartesi ) Ömer Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Ömer Bey'in evine konuk olacak. Ömer Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Ömer Bey

2. gün yarışmacısı : Sevdanur Hanım

3. gün yarışmacısı : Damla Hanım

4. gün yarışmacısı : Hande Hanım

5. gün yarışmacısı : Harun Enes Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

16 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Sevdanur Hanım'ın Ömer Bey'e puanı : 6 puan

6 puan Damla Hanım'ın Ömer Bey'e puanı : 5 puan

5 puan Hande Hanım'ın Ömer Bey'e puanı : 5 puan

5 puan Harun Bey'in Ömer Bey'e puanı : 5 puan

Ömer Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 21 puan

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