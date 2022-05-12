Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! 12 Mayıs Perşembe puanları nasıl, kim kaç puan? Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl?

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 12 Mayıs Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim 30 puanla Dilan Hanım olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 12 MAYIS BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (12 Mayıs Perşembe) Selin Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Selin Hanım'ın evine konuk olacak. Selin Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

12 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

- Derya Hanım'ın Selin Hanım'a puanı : 6 puan

6 puan - İrem Hanım'ın Selin Hanım'a puanı : 5 puan

5 puan - Şevki Bey'in Selin Hanım'a puanı : 5 puan

5 puan - Selim Bey'in Selin Hanım'a puanı : 7 puan

Selin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 23 puan

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