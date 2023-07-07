Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 7 Temmuz Cuma 2023 Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? Kim kazandı?

Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Temmuz Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?

Bu haftanın Yemekteyiz kazananı hangi isim oldu? Sena Hanım mı? Ömer Bey mi? Meryem Hanım mı? ÖzgürBey mi? Zehra Hanım mı? En yüksek puanı kim aldı? Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Temmuz Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 7 Temmuz Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 420. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar ÖzgürBey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Sena Hanım

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Zehra Hanım

4. gün yarışmacısı : Ömer Bey

5. gün yarışmacısı : Özgür Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Özgür Bey'in evine konuk oluyor.

Haftanın 5. si : Zehra Hanım - 11 puan

Haftanın 4. sü : Özgür Bey - 13 puan

Haftanın 3. sü : Sena Hanım - 26 puan

Haftanın 1. si : Meryem Hanım - 29 puan

Haftanın 1. si : Ömer Bey - 40 puan

Haftanın kazananı bugünkü bölüm sonunda açıklanacak. Henüz açıklanmadı.

Haftanın 1.si : ÖMER BEY

Haftanın 1. si : Ömer Bey

Bu haftanın şampiyonu 40 puanla Ömer Bey oldu. Ömer Bey 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

BU HAFTA (3-7 TEMMUZ) YARIŞMACILARIN VERDİĞİ PUANLAR

Sena Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 19 puan

Meryem Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 24 puan

Zehra Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 8 puan

Ömer Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 32 puan

Özgür Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 10 puan

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.