Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 3 Mart Cuma 2023 Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? Kim kazandı?
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Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 3 Mart Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Bu haftanın Yemekteyiz kazananı hangi isim oldu? Şirin Hanım mı? Şaban Bey mi? Pelin Hanım mı? Elif Hanım mı? Abdullah Bey mi? En yüksek puanı kim aldı? Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 3 Mart Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 3 Mart Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 320. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Şaban Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
- 1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey
- 2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım
- 4. gün yarışmacısı : Elif Hanım
- 5. gün yarışmacısı : Şaban Bey
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Şaban Bey'in evine konuk oluyor.
- Haftanın 5. si : Şaban Bey - 22 puan
- Haftanın 4. sü : Elif Hanım - 22 puan
- Haftanın 3. sü : Abdullah Bey - 26 puan
- Haftanın 2. si : Şirin Hanım - 30 puan
- Haftanın 1. si : Pelin Hanım - 35 puan
Haftanın kazananı bugünkü bölüm sonunda açıklanacak. Henüz açıklanmadı.
Haftanın 1.si : Pelin Hanım
Haftanın şampiyonu Pelin Hanım oldu. Pelin Hanım 35 puanla haftanın 1. si oluyor ve 50 bin TL'nin sahibi oluyor.
- Abdullah Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 20 puan
- Şirin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 23 puan
- Pelin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 27 puan
- Elif Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 16 puan
- Şaban Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 17 puan
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.