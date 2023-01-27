Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 27 Ocak Cuma 2023 Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? Kim kazandı?

Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?

Bu haftanın Yemekteyiz kazananı hangi isim oldu? Özgül Hanım mı? Can Bey mi? Kübra Hanım mı? Nur Hanım mı? Özcan Bey mi? En yüksek puanı kim aldı? Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 27 Ocak Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 320. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Can Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

5. gün yarışmacısı : Can Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Can Bey'in evine konuk oluyor.

Haftanın 5. si : -

Haftanın 4. sü : -

Haftanın 3. sü : -

Haftanın 2. si : -

Haftanın 1. si : -

Haftanın kazananı bugünkü bölüm sonunda açıklanacak. Henüz açıklanmadı.

Haftanın 1.si : Henüz açıklanmadı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.