Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 23 Aralık Cuma 2022 Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? Kim kazandı?

Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 23 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?

Bu haftanın Yemekteyiz kazananı hangi isim oldu? Esra Hanım mı? Serkan Bey mi? Derya Hanım mı? Rezan Hanım mı? Sevim Hanım mı? En yüksek puanı kim aldı? Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 23 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 23 Aralık Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 295. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Esra Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Derya Hanım

2. gün yarışmacısı : Serkan Bey

3. gün yarışmacısı : Rezan Hanım

4. gün yarışmacısı : Sevim Hanım

5. gün yarışmacısı : Esra Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Esra Hanım'ın evine konuk oluyor.

Haftanın 5. si : -

Haftanın 4. sü : -

Haftanın 3. sü : -

Haftanın 2. si : -

Haftanın 1. si : -

Haftanın kazananı bugünkü bölüm sonunda açıklanacak. Henüz açıklanmadı.

Haftanın 1.si : Henüz belli olmadı

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.