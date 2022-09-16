Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 16 Eylül Cuma (Yeni Sezon) Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?

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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Uygar Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Emre Bey

2. gün yarışmacısı : Seval Hanım

3. gün yarışmacısı : Jale Hanım

4. gün yarışmacısı : Bahar Hanım

5. gün yarışmacısı : Uygar Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Uygar Bey'in evine konuk oluyor.

Haftanın 5. si : Seval Hanım (Diskalifiye oldu)

Seval Hanım (Diskalifiye oldu) Haftanın 4. sü : Bahar Hanım - 17 puan

Bahar Hanım - 17 puan Haftanın 3. sü : Jale Hanım - 19 puan

Jale Hanım - 19 puan Haftanın 2. si : Uygar Bey - 21 puan

Uygar Bey - 21 puan Haftanın 1. si : Emre Bey - 23 puan

Haftanın kazananı birazdan açıklanacak.

Haftanın 1. si kim oldu : EMRE BEY

Bu haftanın şampiyonu 23 puanla Emre Bey oldu.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.