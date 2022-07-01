Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 1 Temmuz Cuma (Sezon finali) Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 1 Temmuz Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 210. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Gönül Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Faruk Bey

2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım

5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Gönül Hanım'ın evine konuk oluyor.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.