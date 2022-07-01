Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 1 Temmuz Cuma (Sezon finali) Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?
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Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 1 Temmuz Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 1 Temmuz Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 210. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Gönül Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.
Bu haftanın yarışmacıları:
- 1. gün yarışmacısı : Faruk Bey
- 2. gün yarışmacısı : Sinan Deniz Bey
- 3. gün yarışmacısı : Funda Hanım
- 4. gün yarışmacısı : Bedriye Hanım
- 5. gün yarışmacısı : Gönül Hanım
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Gönül Hanım'ın evine konuk oluyor.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- Haftanın 5. si : Funda Hanım - 28 puan
- Haftanın 4. sü : Faruk Bey - 29 puan
- Haftanın 3. sü : Bedriye Hanım - 30 puan
- Haftanın 2. si : Deniz Bey - 33 puan
- Haftanın 1. si : Gönül Hanım - 38 puan
Haftanın 1. si kim oldu : GÖNÜL HANIM
Bu haftanın şampiyonu Gönül Hanım oldu.
- - Faruk Bey
- - Sinan Deniz Bey
- - Funda Hanım
- - Bedriye Hanım
- - Gönül Hanım
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.