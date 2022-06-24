Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 24 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?
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Yemekteyiz bu haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz bu haftanın 1. si kimdir? Yemekteyiz bu hafta şampiyon kim oldu ve kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 24 Haziran Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Gülçin Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.
Bu haftanın yarışmacıları:
- 1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
- 2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
- 4. gün yarışmacısı : Baran Bey
- 5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Gülçin Hanım'ın evine konuk oluyor.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- Haftanın 5. si : Duygu Hanım - 14 puan
- Haftanın 4. sü : Halil İbrahim Bey - 21 puan
- Haftanın 3. sü : Gülçin Hanım - 26 puan
- Haftanın 2. si : Emine Hanım - 27 puan
- Haftanın 1. si : Baran Bey - 28 puan
Haftanın 1. si kim oldu : BARAN BEY
Bu haftanın birincisi Baran Bey oluyor.
- - Emine Hanım
- - Duygu Hanım
- - Halil İbrahim Bey
- - Baran Bey
- -Gülçin Hanım
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.