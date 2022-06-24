Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kim, birinci kim oldu? 24 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 24 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 24 Haziran Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 200. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Gülçin Hanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Emine Hanım

Emine Hanım 2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım

Duygu Hanım 3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey

Halil İbrahim Bey 4. gün yarışmacısı : Baran Bey

Baran Bey 5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Gülçin Hanım'ın evine konuk oluyor.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Haftanın 5. si : Duygu Hanım - 14 puan

Duygu Hanım - 14 puan Haftanın 4. sü : Halil İbrahim Bey - 21 puan

Halil İbrahim Bey - 21 puan Haftanın 3. sü : Gülçin Hanım - 26 puan

Gülçin Hanım - 26 puan Haftanın 2. si : Emine Hanım - 27 puan

Emine Hanım - 27 puan Haftanın 1. si : Baran Bey - 28 puan