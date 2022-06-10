Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 10 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? - Haberler

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 10 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 10 Haziran Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 195. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar İbrahim Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

Fatma Hanım 2. gün yarışmacısı : Gülay Hanım

Gülay Hanım 3. gün yarışmacısı : Öznur Hanım

Öznur Hanım 4. gün yarışmacısı : Metin Bey

Metin Bey 5. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar İbrahim Bey'in evine konuk oluyor.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Haftanın 1. si : Henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.

Bu haftanın birincisi : -

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- Fatma Hanım

- Gülay Hanım

- Öznur Hanım

- Metin Bey

- İbrahim Bey

10 HAZİRAN 2022 CUMA PUANLAMALAR

Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.

Haftanın puan durumu şöyle:

Haftanın 5. si : -

Haftanın 4. sü : -

Haftanın 3. sü : -

Haftanın 2. si : -

Haftanın 1. si : -

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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