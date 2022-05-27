Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 27 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? - Haberler

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 27 Mayıs Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 185. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Furkan Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : İlayda Hanım

İlayda Hanım 2. gün yarışmacısı : Sedanur Hanım

Sedanur Hanım 3. gün yarışmacısı : Ferhat Bey

Ferhat Bey 4. gün yarışmacısı : Aynur Hanım

Aynur Hanım 5. gün yarışmacısı : Furkan Bey

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Furkan Bey'in evine konuk oluyor.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Tüm puan durumları şimdi açıklanacak.

Haftanın 5. si : İlayda Hanım - 27 puan

İlayda Hanım - 27 puan Haftanın 4. sü : Ferhat Bey - 30 puan

Ferhat Bey - 30 puan Haftanın 3. sü : Seda Hanım - 34 puan

Seda Hanım - 34 puan Haftanın 2. si : Aynur Hanım - 40 puan

Aynur Hanım - 40 puan Haftanın 1. si : Furkan Bey - 47 puan

Haftanın 1. si : Henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.

Bu haftanın birincisi : Furkan Bey - Toplam 47 puan

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- İlayda Hanım

- Sedanur Hanım

- Ferhat Bey

- Aynur Hanım

- Furkan Bey

27 MAYIS 2022 CUMA PUANLAMALAR

Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.

Haftanın puan durumu şöyle:

Haftanın 5. si : İlayda Hanım - 27 puan

Haftanın 4. sü : Ferhat Bey - 30 puan

Haftanın 3. sü : Seda Hanım - 34 puan

Haftanın 2. si : Aynur Hanım - 40 puan

Haftanın 1. si : Furkan Bey - 47 puan

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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