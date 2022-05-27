Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 27 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın kazananı kimdir, birinci kim oldu? 27 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 27 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 27 Mayıs Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 185. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Furkan Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.
- 1. gün yarışmacısı : İlayda Hanım
- 2. gün yarışmacısı : Sedanur Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Ferhat Bey
- 4. gün yarışmacısı : Aynur Hanım
- 5. gün yarışmacısı : Furkan Bey
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Furkan Bey'in evine konuk oluyor.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
Tüm puan durumları şimdi açıklanacak.
- Haftanın 5. si : İlayda Hanım - 27 puan
- Haftanın 4. sü : Ferhat Bey - 30 puan
- Haftanın 3. sü : Seda Hanım - 34 puan
- Haftanın 2. si : Aynur Hanım - 40 puan
- Haftanın 1. si : Furkan Bey - 47 puan
Haftanın 1. si : Henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.
Bu haftanın birincisi : Furkan Bey - Toplam 47 puan
- - İlayda Hanım
- - Sedanur Hanım
- - Ferhat Bey
- - Aynur Hanım
- - Furkan Bey
Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.
Haftanın puan durumu şöyle:
- Haftanın 5. si : İlayda Hanım - 27 puan
- Haftanın 4. sü : Ferhat Bey - 30 puan
- Haftanın 3. sü : Seda Hanım - 34 puan
- Haftanın 2. si : Aynur Hanım - 40 puan
- Haftanın 1. si : Furkan Bey - 47 puan
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.