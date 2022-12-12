Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla yeni bölümleriyle devam ediyor. Program bazı haftalar şehir dışında çekiliyor. Bu hafta da aynı şekilde şehir dışında çekimleri yapılacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta nerede çekiliyor? 12-16 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz hangi il ve ilçede çekiliyor? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon başladı. Yeni sezon kaldığı yerden TV8 ekranlarında yayınlanacak. TV8'in fenomen programı Yemekteyiz izleyicisine kavuştu. Yeni sezonun başlamasının ardından en çok izlenen programlar arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz izlemek ve detayları ile ilgili bilgiler haberimizde. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta nerede çekiliyor? Zuhal Topal'la Yemekteyiz hangi şehirde çekiliyor?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün saat 16:00'da TV8'de ekranlara geliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Program bu hafta Hatay ilimizde çekiliyor. 12-16 Aralık 2022 tarihleri arasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı Hatay'da olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.