Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 20 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 20 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 20 Mayıs Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 170. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Harun Enes Bey'in evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.
- 1. gün yarışmacısı : Ömer Bey
- 2. gün yarışmacısı : Sevdanur Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Damla Hanım
- 4. gün yarışmacısı : Hande Hanım
- 5. gün yarışmacısı : Harun Enes Bey
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Harun Enes Bey'in evine konuk oluyor.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
Tüm puan durumları şimdi açıklanacak.
- Haftanın 5. si : Toplam 24 puanla Harun Bey
- Haftanın 4. sü : Toplam 26 puanla Hande Hanım
- Haftanın 3. sü : Toplam 27 puanla Ömer Bey
- Haftanın 2. si : Sevdanur Hanım
- Haftanın 1. si : Damla Hanım
Haftanın 1. si : Henüz açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.
Bu haftanın 1. si Damla Hanım oluyor.
- - Ömer Bey
- - Sevdanur Hanım
- - Damla Hanım
- - Hande Hanım
- - Harun Enes Bey
Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.