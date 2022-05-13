Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? - Haberler

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Bu haftanın kazanan ismi ise merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu? Bu haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 13 Mayıs Yemekteyiz şampiyonu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 170. bölüm kazananı kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kaç puan aldı?
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar İremHanım'ın evinde yemek yiyecek. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.
1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.
- 1. gün yarışmacısı : Şevki Bey
- 2. gün yarışmacısı : Derya Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Selim Bey
- 4. gün yarışmacısı : Selin Hanım
- 5. gün yarışmacısı : İrem Hanım
Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar İrem Hanım'ın evine konuk oluyor.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- - Şevki Bey
- - Derya Hanım
- - Selim Bey
- - Selin Hanım
- - İrem Hanım
Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.