Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 18 Mart Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 101. bölüm!

Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 18 Mart Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 18 Mart Yemekteyiz şampiyonu kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Mehmet Ali Bey'in evinde yemek yiyor. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : Gülnaz Hanım

Gülnaz Hanım 2. gün yarışmacısı : Sevdiye Hanım

Sevdiye Hanım 3. gün yarışmacısı : Emrah Bey

Emrah Bey 4. gün yarışmacısı : Nesli Hanım

Nesli Hanım 5. gün yarışmacısı : Mehmet Ali Bey

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Mehmet Ali Bey'in evine konuk oluyor.

Haftanın 1. si henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

- Gülnaz Hanım

- Sevdiye Hanım

- Emrah Bey

- Nesli Hanım

- Mehmet Ali Bey

18 MART 2022 CUMA PUANLAMALAR

Bugünün puanlamaları henüz yapılmadı. Yapıldığında konumuza ekleyeceğiz.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

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