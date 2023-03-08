Zuhal Topal'la Yemekteyiz Birsen Hanım kimdir? 6 Mart günü yarışan Birsen Özgür Ünkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de ilk gün yarışmacısı Birsen Özgür Ünkaya oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Birsen Hanım kimdir? Birsen Özgür Ünkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı? İşte detaylar...

2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ve Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Birsen Hanım kimdir? Birsen Özgür Ünkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmadan kaç puan aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (6-10 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRSEN HANIM KİMDİR? KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki ilk gün yarışmacısı Birsen Özgür Ünkaya oldu. Birsen Hanım 6 Mart 2023 Pazartesi günü yani haftanın ilk günü yarışmıştır. Birsen Hanım yarışmacılardan toplamda 24 puan almıştır.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Youtube kanalından edindiğimiz bilgilere göre Birsen Hanım uluslararası ilişkiler mezunudur. Ama kendi mesleğini yapmadığını belirten yarışmacı aşçılık mesleğine yöneldiğini söyledi. Fakat onu da yapmayan yarışmacı şimdilerde mobilya dekorasyon sektöründe çalıştığını söyledi. Birsen Hanım evlidir ve eşinin ismi Çağatay'dır.