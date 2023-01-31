Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül kimdir? 3 Şubat Yemekteyiz 'Betül Gündoğar' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 30 Ocak - 3 Şubat arası yarışmacılarından olan Betül Hanım (Betül Gündoğar) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? 3 Şubat Yemekteyiz 'Betül Gündoğar ' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Betül Gündoğar kimdir? Betül Gündoğar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (30 OCAK - 3 ŞUBAT 2023)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Serkan Bey

2. gün yarışmacısı : Meral Hanım

3. gün yarışmacısı : Ziya Bey

4. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

5. gün yarışmacısı : Betül Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BETÜL HANIM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Ocak - 3 Şubat yeni hafta yarışmacılarından birisi Betül Hanım (Betül Gündoğar) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Betül Hanım bekar ve aslen İzmirli'dir. DJ'lik yapan Betül Hanım İzmir'de yaşamaktadır. Daha önceden sağlık memurluğu yapan Betül Hanım, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 3 Şubat Cuma günü yarışacaktır. Haftanın 5. gün yani son gün yarışmacısıdır.