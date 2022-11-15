Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül kimdir? 17 Kasım Yemekteyiz 'Betül Gezici' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Yeni haftanın 14-18 Kasım arası yarışmacılarından olan Betül Hanım (Betül Gezici) kimdir merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Hanım kimdir? 17 Kasım Yemekteyiz 'Betül Gezici' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yarışmaya nereden katılıyor? Kaç puanı aldı? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Betül Gezici Hanım yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Betül Gezici kimdir? Betül Gezici kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (14-18 KASIM 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

1. gün yarışmacısı : Sibel Hanım

2. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım

3. gün yarışmacısı : Erdal Bey

4. gün yarışmacısı : Betül Hanım

5. gün yarışmacısı : Serkan Bey

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BETÜL GEZİCİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14-18 Kasım yeni hafta yarışmacılarından birisi Betül Hanım (Betül Gezici) oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Betül Gezici pasta şefi yardımcısıdır. Tatlı konusunda uzman olan Betül Hanım 3 aylık aşçılık eğitimi almıştır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Betül Gezici Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Kasım Perşembe günü yarışacaktır. Haftanın 4. gün yarışmacısıdır.